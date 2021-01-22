台南一名國中少女小芳（化名）民國107年6月間遭到同住一起的叔叔在轎車後座性侵，她當下因疼痛大哭，對方才停止犯行，不料2人日久生情，竟發展成情人關係，在不到1年內發生共19次性關係，最後因為叔叔占有慾太強、限制她與異性來往，她才決定向學校報告此事，法院判對方有期徒刑2年，可緩刑5年。

判決書指出，小芳與叔叔同住一起，民國107年她遭叔叔在轎車後駕駛座性侵，她當時因為疼痛大哭，導致對方馬上停止；不料日後2人竟產生情愫，在107年6、7月起至108年3月3日之間，以每月2、3次的頻率在家中發生性關係，該叔叔還會將情趣用品放入她的私密處，2人共計發生19次性關係。

不過該叔叔往後不斷展現出強烈佔有慾，限制小芳與異性相處，導致小芳最後受不了他的嚴密監控，向當時國中的輔導室告知此事，全案因此曝光；校方在隔天緊急帶小芳到醫院驗傷，發現她的下體的處女膜有撕裂傷，確定遭性侵，檢方事後在叔叔房間內發現有線跳蛋一組、按摩棒一支及未供犯罪所用的無線跳蛋一組。

法院一審時認為，該叔叔不思善盡長輩之職，明知小芳年幼，竟為逞一己私慾做出性交犯行，戕害對方身心健全發展，亦違反社會善良風俗，但事後兩方已和解，且小芳和小芳祖母均表示不願追究、希望給他改過機會，基於對14歲以上未滿16歲女子為性交之犯意，判處有期徒刑2年、緩刑5年，需做120小時的義務勞務，案經檢察官上訴後駁回。

(中時新聞網)