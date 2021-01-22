六甲區公所陸續在落羽松林周遭設置可愛裝置，吸引遊客拍照。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

南六基金會捐贈10輛假踏車供遊客借用，台南市長黃偉哲（左）22日率先試騎參觀落羽松林。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

六甲區公所特製美食地圖、老屋地圖，方便遊客順遊六甲市區。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

落羽松林美景吸引遊客扮古裝拍照。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

自元旦連假以來已有近9萬人次參觀地台南六甲區落羽松森林，1月30日落羽松賞紅季開幕活動即將登場，台南市長黃偉哲22日也前往巡視場地兼賞美景，黃偉哲說，現在疫情比較嚴重，所以大型群聚活動都取消，這麼大的區域三三兩兩遊客一起來舒展身心，也是一種健康旅遊方式。

黃偉哲表示，六甲落羽松景點是無心插柳柳成蔭，是在地企業先栽種落羽松，終於變成一個觀光景點，經過六甲公所的營造，規畫停車場，還加設洗手間，不管是停車、環境都有進步。

30日開幕當天，不僅有六甲在地團體、媽媽教室藝術歌舞、扯鈴、樂器演奏、街頭藝人等精彩表演，還有「松鶴小市集」展售會、「動手作松鶴玩」DIY手作體驗、著色比賽，還有味全龍啦啦隊活力四射的啦啦隊表演。

六甲區區長陳啓榮表示，公所今年在落羽松林旁種植1.5公頃花海，面積是去年的5倍大，主打「花現落羽松、六甲松鶴玩」主題，讓遊客徜徉在花海及落羽松紅相互烘托的美景中。

台南市政府環保局美學班創作的可愛小動物，再度現身落腳落羽松；佛教慈濟基金會設計的「珍惜生命之泉─水立方」、烏山頭水庫風景區的「烏嘎嘎趣飛車」、台南藝術大學與六甲區林鳳社區合製的「牛來稻」、九品蓮花生態教育園區設計的「體驗台灣、蓮年平安」裝置藝術品亦妝點於落羽松林旁，讓整體落羽松景觀更為豐富。

台南市政府農業局主辦，六甲區林鳳社區發展協會執行的「2021繽紛落羽松─埤遊趣松鶴玩」，今年帶遊客除了欣賞落羽松，還會前往柳營區、新營區、後壁區景點，詳情請至BeClass網站https：／／reurl.cc／ZQQe6M查詢及報名。

今年六甲區公所更推出「來去六甲吃喝玩樂任務護照」，搭配「六甲街區繁榮文化觀光發展促進會」部分店家的行銷活動，至2月28日止，到護照推薦特色景點及配合優惠店家集章可獲得小禮物。

為方便遊客騎乘腳踏車探訪六甲美景，南六公益慈善基金會董事長黃清山特別捐贈了10台腳踏車，放置於林鳳營火車站鄰近的鳳林派出所供民眾借用騎乘，黃偉哲今天也騎腳踏車欣賞落羽松林田野風光。

(中時 )