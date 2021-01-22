新冠疫情升溫，台北國際書展取消實體展覽，書蟲們怎麼辦？別擔心，在家逛線上國際書展，依舊能夠安心享受閱讀。樂天Kobo 2021線上國際書展即日起正式開跑，全站超過600萬本的中、外文電子書、雜誌，皆享72折優惠，單筆滿額1,688元即可獲得樂天點數338點（1點＝1元），登錄活動表單，還可再抽電子書閱讀器，搭配站上各類型書展單本79折起的優惠活動折扣加乘更划算。

樂天Kobo 2021線上國際書展同步祭出閱讀器超值優惠，購機最高現折1,400元，再送最高1,200元購書金。近年電子書閱讀器逐漸受到關注，其方便攜帶、減少藏書空間的特性，更是受到讀者的喜愛，為讓更多民眾能夠感受閱讀器的便利與魅力，樂天Kobo一月份再新增位於國家戲劇院一樓戲台書店的實體體驗店，目前全台已有11家實體展售店，提供讀者更多試用體驗的機會。

延續全球資金滿溢現象，「投資理財」類別書籍持續受讀者歡迎，像是《投資最重要的事》、《掌握市場週期》、《窮查理的普通常識》仍持續暢銷；影視改編的漫畫原著《鬼滅之刃》，新集數也連連上榜。除此之外，樂天Kobo特別整理出線上書展必買攻略，推薦你這些書籍最暢銷，還有怎麼買最超值！

樂天Kobo邀你逛國際書展 限時十天全站72折 單筆滿額再送樂天點數。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

線上書展必買1：線上動漫節 1月26日起熱銷精選單本79折起

你是否經常有收藏漫畫的衝動？用電子書收藏漫畫，不僅不占空間還能隨時隨地複習，1月26日起在Kobo線上動漫節書展一次買齊，還能享最超值的優惠。例如暢銷大作《進擊的巨人30》漫畫與動畫將一同迎接大結局，一次補齊絕不後悔。

另外，被譽為《鬼滅之刃》的接班作品，近期火紅的漫畫《咒術迴戰10》，以及討論度極高的輕小說《Sword Art Online刀劍神域》，如果還沒看過，絕對不要錯過。2月28日前單本還享79折起優惠，一次購買12本同出版社作品，每本再折12元，若再搭配72折的全站折扣，絕對超值！

線上書展必買2：百大暢銷榜單本79折起：《原子習慣》、《超速學習》

不知道買什麼書，不妨從2020的百大暢銷榜挑選，1月31日前單本79折起，滿三本再折99元，還可搭配全站72折優惠，如「培養好習慣」的觀點持續熱賣，連續兩年蟬聯百大暢銷冠軍的《原子習慣》，抑或是推理人氣作家陳浩基《13.67》、東野圭吾的《沉默的遊行》的推理懸疑小說，都為熱門百大暢銷書。

線上書展必買3：跟著熱門影集一起回味亞森羅蘋冒險系列

近期Netflix平台上的法國影集《亞森羅蘋》（Lupin），口碑相當亮眼，故事的靈感就來自於法國推理小說《亞森羅蘋》，相信也是不少六、七級年級生的童年回憶。是時候搭配影集回味經典《亞森羅蘋冒險系列》。

線上書展必買4：閱讀器購機最高折1,400元 再送最高1,200元購書金

回饋讀者支持，樂天Kobo也推出閱讀器限時優惠，自1月26日至1月31日，六天限定折扣同時在網路平台與11家實體展售店家銷售，旗艦機種八吋螢幕的Kobo Forma，不僅螢幕可四面旋轉、跨頁閱讀，更支援Dropbox應用程式，能夠打造雲端書庫，8G版本活動期間現折1,400元，再送1,200元購書金；入門款6吋螢幕的Kobo Nia，重量只有172g，輕巧好攜帶，售價2999元，加1元送市價549元原廠皮套，再加碼1,000元購書金！

(科技)