大陸女星鄭爽和前男友張恒在美國找代孕，孩子還沒出生，女方就反悔棄養，事情爆發至今，鄭爽幾乎被整個演藝圈封殺，包括廣電總局、華鼎獎、北京電視台等都揚言封殺她或收回獎項。眼科醫生黃宥嘉對此在臉書發文，表示已注意這新聞好幾天，反問：「請問當年成龍有棄養小龍女嗎？」

黃宥嘉發文表示，看到鄭爽因棄養行為恐將退出演藝圈，讓她想到當年出軌的成龍，事後對他與吳綺莉所生的孩子「小龍女」吳卓林似乎也不聞不問，「棄養的定義在於只付出幾毛錢就不叫棄養？還是要確實領回家好好養才不叫棄養？我們的社會，很多男人以各種形式棄養小孩。但他們都好端端地繼續抬頭挺胸在社會上混。」

成龍1999年出軌吳綺莉。（圖／達志影像）

黃宥嘉認為，鄭爽事件爆發顯示代孕和領養程序有問題，才使無辜的孩子被困在當地，「但同樣取名是2個字，鄭爽棄養就必須被封殺與退出演藝圈，成龍可以免於在棄養議題上遭受磨難。21世紀的女性們，特別是華人女性，不要天真地以為我們可以很爽。鄭爽就是一個血淋淋的例子。誰管妳遇到渣男，妳就是好好給我做一個好女人就對了。永遠不要忘記妳有沒有心臟與能力承受社會對女性的不公平期待。」

黃宥嘉發文。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

對此，網友回應：「都不認同，因為根據流出影音檔，她有親口說『這孩子打不掉啊？』也確實有棄養的態度，所以成龍與她無異」、「我覺得黃醫師的論點真的很有趣！應該是換過來說，假設是鄭爽要孩子，但張恒不要，換做張恒要棄養小孩。那時候的社會輿論會如何？我猜張恒也會受到譴責，但不會像鄭爽那麼慘！我覺得這是黃醫師想要表達的！」、「敢生就要好好照顧、教養孩子，要負起全權責任！不然保險套、避孕器，請戴好戴滿。謝謝」、「鄭爽被罵翻，很大的原因是因為擺爛，分手是一回事，小孩的事情可以好好配合協調，比如說帶回中國，一人各帶一個，而不是丟下小孩自己跑回中國，若不是擺爛不肯配合，事情怎會鬧大被爆料呢？」

網友回應。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

而武打巨星成龍1999年和吳綺莉非婚生下一女，早年傳聞成龍曾給大筆贍養費，吳綺莉受訪低調表示沒收過金援，只想做好單親媽媽的角色，不想提別人的事，去年她更轉發相關新聞，酸：「這世界什麼人都有，什麼二千萬、三千萬、四千萬，只要你們説得開心，（ 口業之東西受的是自己 ）」，否認拿成龍的錢。

(中時新聞網)