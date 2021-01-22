圖為國民黨黨部。(中時資料照)

國民黨將於七月改選黨主席，不僅黨內政治明星頻被點名，前高雄市長韓國瑜動向更成各界關注焦點，而現任黨主席江啟臣、韓國瑜、前新北市長朱立倫雖然都尚未表態，但皆被視為可能參選人。媒體人韋安今(22日)在臉書表示，國民黨人應該多學學新北市長侯友宜，強調務實踏實的「浪潮政治」，才是藍營2022、2024的主流力量。

韋安在臉書直言，最近國民黨為了黨主席之爭，各路人馬招數盡出，包含唱衰對手、搞「傳聞民調」比較的、或玩「聲量」政治學，這些方法都讓他覺得其實都是緣木求魚，更是「傷人8百，自傷1千」。

看見國民黨狀況後，韋安認為國民黨人應該多學學侯友宜。他分析為什麼侯總是全國民調第一，原因有三：第一，做強自己，而非「做小」同志，才是長遠之道；第二，坐而言，不如起而行，多提具體政策，少來政治攻防；第三，政治的聲量不重要，質量才重要。

韋安強調，侯友宜務實踏實的「浪潮政治」，才是藍營2022、2024的主流力量。另外，韋安說，自己在9日也曾發文提及，國民黨現在的黨主席之爭，和為了2024的暗潮角力，很像一首古詩所言，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，而專心市政的侯友宜，有如輕舟過了萬重山，到2023年時，侯在黨內外的民調中都會大勝，而其他人恐怕白忙一場。

(中時新聞網)