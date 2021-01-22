集保結算所2012年底成立「台灣股票博物館」迄今屆滿8周年，由於館藏展品豐富充實，迄今已吸引逾15萬人次參觀。為推廣金融知識教育，台灣股票博物館特別規畫推出「基金主題特展」，讓民眾在參觀了解股票知識之際，也能同時認識另一項投資工具。

集保企畫部經理兼台灣股票博物館館長黃素惇表示，此次推出的「基金主題特展」內容以認識基金、實體基金受益憑證、基金資訊觀測站、基金通路等4部分展示，以協助推廣金融知識教育，達到普惠金融的建館宗旨，並符合民眾對金融知識及理財需求。

黃素惇指出，特展透過介紹何謂共同基金、ETF及基金種類，讓參觀民眾對基金有基本認識。同時，藉由展示早期投信公司發行的實體基金受益憑證，並透過透明電視螢幕與虛擬影像結合，以輕鬆活潑的方式介紹內容，讓參觀者經由影像瞭解基金實體樣貌。

特展介紹由集保攜手與投信投顧公會規畫設置的「基金資訊觀測站」，可同時查詢境內及境外基金，知悉查詢基金相關訊息的管道及功能。同時亦簡介集保、櫃買及投信投顧公司共同成立的「基富通證券」網路基金銷售平台，可輕鬆、便利地投資基金。

(時報資訊)