台中近年成為企業佈局重要策略基地，除大廠大立光佈局台中，台商及外商也出現進駐台中熱潮，2017年至2020年台中又以哪些區域工業地產交易熱度最高呢？根據信義全球資產公司統計實價登錄已揭露資訊，台中工業地產近四年累積交易金額排名中，西屯區以111億元排名第一，太平區以73億元排名第二，潭子區以66億元排名第三，而三區占全台中工業地產交易規模近40%。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，政府祭出優惠方案吸引台商回流，台中工業地產市場繳出漂亮的成績單，主要是台中有很好的都市發展、交通建設、人口與氣候等條件，成為企業青睞的重點區域，觀察此三區交易熱區都是沿著台74快速道路向外擴散，顯見交通便利性對於產業運輸物流與人才招工是重要考量。排名第一的西屯區，區內主要有台中工業區，新進駐廠商大多屬於高科技業，像是大立光從2017年就開始回流台灣投資廠房，已經在台中工業區投資46億元，此外進口車商汎德永業也看準台中市場，斥資近5億元買下1千多坪工業土地興建展示中心。

位列交易第二熱區的太平區，進駐廠商多為中小型企業，區內主要有太平產業園區及大里工業園區，其中太平產業園區從2018年陸續完工，有助區域內傳統產業轉型以及未登記工廠合法化，帶動工業地產交易規模穩定，未來政府還規劃捷運大平霧線，將經過大里工業區及太平產業區，將更有助此區產業發展。而排名第三的潭子區為精密機械重鎮，此區域可說是蛋白區大翻身，2020年交易金額約43.3億元更是比2019年的15.9億元成長171%。

總經理柯宏安表示，信義全球近期在台中服務不少產業客戶都有急需擴廠、甚至大面積工業地需求，面對市場急擴廠與大面積需求，除了既有工業區外，政府近期也積極開發產業園區，加上工業區立體化方案，針對一般工業區及乙種工業區現有廠房可申請加高長胖解決空間不足問題，都有助緩解供需瓶頸。而產業活絡不僅帶動工業地產市場，大量就業人口也成為台中土地開發有力的需求支撐，預期這股前進台中熱潮將持續。

(時報資訊)