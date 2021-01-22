Alphabet旗下谷歌公司周五表示，如果澳洲政府繼續推進新法規，強制要求谷歌與臉書向媒體公司支付使用內容的權利金，谷歌將封鎖在澳洲的搜尋引擎。

谷歌揚言停止搜尋服務的威脅，將加劇與新聞集團（News Corp）等新聞出版商之間的爭鬥。該搜尋巨頭此前已警告，如果澳洲實施新法規，其1900萬澳洲用戶將面臨搜尋與YouTube體驗遭到降級的問題。

澳洲正在推動新法規，將要求科技巨頭與澳洲出版商及廣播公司，就搜索結果或新聞供應（news feeds）裡的內容進行協商。如果他們未能達成協議，則由政府任命的仲裁員決定費用。

谷歌紐澳區常務董事Mel Silva此前向澳洲參議院的一個委員會表示，如果這個版本的規定將變為法律，再加上難以控制的財務與營運風險，我們將別無選擇，只能停止在澳洲的Google搜索服務。

不過她並未這個事先準備好的發言中提到YouTube，因為在上個月的法案修訂中，該影片服務料將獲得豁免。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對谷歌的威脅表達強烈譴責，他說「可以在澳洲做的事」由澳洲規定，想配合規定的人，我們非常歡迎，但是我們不會回應任何威脅。

此前谷歌主張該規定過於廣泛，如果不修訂，即使提供有限的搜尋工具，風險仍然太大。谷歌未透露來自澳洲的營收，但搜尋廣告是其在全球營收與獲利最大的貢獻者。

美國政府本周已要求澳洲廢除這個規畫中的法律，並建議該國應該改而推進自願性的法規。

在谷歌放話將限制澳洲服務的前幾個小時，該網路巨頭才剛與法國部分新聞出版商達成為內容付款的協議。澳洲研究院技術中心（Australia Institute's Centre for Responsible Technology）主任表示，谷歌的發言是一種威脅，任何重視我們民主價值的人都將感到不寒而慄。

(時報資訊)