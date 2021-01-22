潘麗麗心疼女兒反成拙。（公視提供）

潘麗麗在公視迷你劇集《大債時代》飾演李霈瑜（大霈）的媽媽「陳美珍」，她印象最深刻的2場戲，其中一場是上週播出第四集，因心疼女兒，希望用投資錢滾錢幫忙分擔，沒想到投資失利，抱著手機崩潰痛哭，當下情緒除了驚嚇、難過，還存在著對女兒的愧疚，自評情緒有充分表現。

另一場是和「何碩儀」（陳昊森飾演）的對手戲。潘麗麗因投資失利無顏面對女兒，獨自躲到舞蹈教室，被陳昊森發現，潘麗麗一度修改劇本台詞，她特別澄清：「不是因為編劇的詞寫得不夠好，而是自己在演這個角色，比較有想法，演起來更有感覺。」希望觀眾看完也能理解媽媽愛小孩、心疼小孩的心，還感性地說，希望做小孩的也要更用心地體會長輩的辛苦。

黃瀞怡（小薰）劇中飾演「蔡純珊」，經歷喪夫之痛後決定振作，但面試找工作時頻遭為難，演活了二度就業的婦女在職場上困難處境。黃瀞怡表示，若是自己遇到這種狀況，以自己的個性會直接跟對方說，「為什麼有小孩、當媽媽，就不能做這份工作呢？你都還沒有錄取我，怎麼可以下定論呢！」

17歲就出道的黃瀞怡，分享有次試鏡遇到很像面試的情形，「在試戲的時候，那幾位很像面試官的工作人員，要我表演劇本裡沒有的情緒，還在過程中當著我的面窸窸窣窣討論我，當下被當面議論就會覺得很不舒服。」因此能體會角色找工作時的辛苦，但不忘以正能量鼓勵大家，「不要害怕面對困難、不要害怕被打槍，只要你有一技之長、有才能，合適自己的工作、長官，一定會發現是塊璞玉。只要堅持下去，一定會被看到、一定可以走出自己的一條路。」

《大債時代》本週六將播出第四、五集，下周將迎來最後大結局。楊大器原本想靠AI咖啡機的投資資金先幫純珊償還債務，沒想到咖啡機的機械手臂開發並沒有想像中順利；就在詠晴忙著一起想辦法籌錢的同時，碩儀發現美珍竟一聲不響的失蹤了；同時純珊試著返回職場卻四處碰壁，演活了二度就業婦女所遭遇的處境。

黃瀞怡《大債時代》求職碰壁，演活二度就業婦女的處境。（公視提供）

黃瀞怡演活二度就業婦女的處境。（公視提供）

(中時 )