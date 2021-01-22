新冠肺炎防疫措施再升級，台中市北區公所將調解民眾分流，暫調解服務時間變動，為維持室內社交距離，避免人員過度集中，進入調解會議室人員均佩戴口罩，調解委員並做好全面防疫措施，除考慮防疫安全，也兼顧調解需要，讓民眾安心。

北區公所調解委員會配合市府防疫升級，將調解服務時間由原每星期2、4下午2時至5時，改為每星期2、4上午9時30分至12時，及下午2時至5時4個時段，地點仍在區公所3樓調解委員會，報到則分為5個時段上午9時30分、10時、下午2時、2時30分及3時，以分散調解人流方式，有效提升防疫措施。

因應疫情升溫，北區公所即日起新增2個調解業務服務時段，避免調解會議人員過多，以防止群聚感染風險，在防疫期間，區公所亦配合市府政策實施洽公實名制，民眾進入洽公須量體溫，酒精消毒雙手並全程配戴口罩，為全體工作人員及洽公朋友的健康安全把關。

北區長柯宏黛表示，北區調解案件量逐年持續成長，在陳國楨主席及全體調解委員積極努力之下，調解績效卓著，讓民眾免受訴訟之苦，對社會有貢獻，為減少群聚風險，調解分流提升防疫措施，維護大家自身健康。

(中時 )