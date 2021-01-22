110學年度大學學測登場，下午舉行的是國文科考試，試題評論教師認為，今年是舊課綱最後一屆學測，國文出題不為跨域而跨域，回歸文學，素養，並扣合新課綱「探究與實作」的研究精神，且整體試題難易度適中，鑑別度為近年最佳。

板橋高中教師官廷森表示，今年考題中規中矩，又隱含新穎的命題導向，在素養跨域與傳統素材間取得平衡，擺脫往年為求素養而過度跨域的缺點，考題聚焦文史領域，無論是女性詞人、文學批評，還是原住民文學，都讓國文考題素材回歸文學。這些素材不僅考閱讀，還考推理與整合，因此今年的試題鑑別度較去年提升。

華僑高中教師王瑜涓認為，整份考題字數依然維持在1萬2千字左右，題組題維持在考題題數的一半，課內素材使用的題數約10題左右，課內文義部分減少，而以語文素養、批判性思考為主，扣合新課綱「探究與實作」的研究精神。不為跨域而跨域，回歸國文文學素養。

海山高中教師張玲瑜指出，受到新課綱探究實作、小論文寫作的素養導向的影響，重視拆解文本的基本能力，文法、修辭的比重提高，課內文義很少，有多題需要同學確認歸納推論的合理性，以及根據課內選文，判斷它表達的觀點是什麼。延伸閱讀的部份，有多題文學批評的素材，像是15到18題，考了女詞人作品數的研究，若是平時曾撰寫文學類的專題研究，應該會有很熟悉的感覺。

彰化高中教師許家瑞老師提到，本次指考試題方向，重點在閱讀理解，從語言學、句型、意象、文章主旨都在誘導學生仔細爬梳文句。放入試題的文章一來難度略微下降，且作者或文章人物回歸到課程，閱讀親切感會比較夠。閱讀題組則往生活化文本移動。

羅東高中教師薛文耀表示，因應閱讀素養與語文理解策略的養成，110學測國文選擇題在試題取材上納入族語認證、手語溝通與敘事文本等。充分顯現文本著重語文溝通與應用層面，更充分聚焦日常生活的互動表達，以多類型的閱讀素材為命題來源，在理解的「推論」與「敲定」之中，確認文藝延伸的意涵，牽引敘事背後的知識內涵，統整出對於語文習得的素養效益。

全中教認為，就整體試題而言，今年題組閱讀素材以語文能力理解為導向，輔以探究實作策略為發想，建構完備的語文學習理路，是為測驗內容主要特點。

(旺報 )