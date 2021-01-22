適逢臺灣與友邦宏都拉斯建交80週年，除資策會宣布將協助提供宏國數位轉型之顧問服務，台品牌廠華碩（2357）繼過去五年間持續援贈宏國電腦設備、以協助當地數位教育的發展，此次也宣布將再捐贈一批電腦及視訊會議設備成立數位機會中心，協助宏國在疫情衝擊之下學習不中斷，提升學童多元的數位學習資源，強化宏都拉斯資訊應用能力。

過去一年多來，全球政府、企業受到疫情延燒影響，不斷加速國家與產業的數位轉型腳步，宏國政府也積極推動「建立數位政府執行計畫」，及宏京市府的智慧城市發展計畫，在此同時，宏國企業亦尋找突破疫情時空的商業及教育解決方案。

透過我國駐宏都拉斯大使館牽線，21日由資策會董事長李世光與宏都拉斯國家投資委員會（CNI）執行秘書Ms. Jacqueline Foglia Sandoval，在雙方大使見證下簽署合作，未來資策會將依據宏國的政府與產業發展需要，提供數位轉型的顧問服務。資策會亦將提供臺灣政府與業界數位轉型發展的相關經驗給宏國參考，透過新興數位工具的加值運用與經驗交流，進而達到數位能力的養成，開創更多社會、經濟與文化的契機。

而除了資策會之外，一向致力於推動教育的財團法人華碩文教基金會，在過去5年間援贈宏都拉斯235台電腦，協助當地數位教育的發展，於此次簽署儀式現場，也宣布將再捐贈一批電腦及視訊會議設備成立數位機會中心，協助宏國在疫情衝擊之下學習不中斷，提升學童多元的數位學習資源，強化宏都拉斯資訊應用能力。

(工商 )