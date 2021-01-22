民進黨主席、總統蔡英文在黨內中常會上高調宣布，將協助高雄市議員黃捷度過罷免案，對此，國民黨立委賴士葆表示，黃捷並非民進黨黨員，為何民進黨會表態力挺，背後沒有說出來的理由不就是黃捷的政治立場和民進黨是同一陣線，都是站在前高雄市長韓國瑜對立面。

黃捷罷免案將於2月6日投票，民進黨20日舉行中常會，蔡英文在會中呼應中常委蔡易餘，認為「罷捷」案民進黨要有態度與一套作戰模式，不能像過去一樣坐視不管。

對於蔡英文的表態，賴士葆今（22日）在臉書發文表示，蔡英文下令要力挺黃捷，不能讓罷免案成功，黃捷並非民進黨員，這個力挺的邏輯很奇怪，沒有說出來的理由就是黃捷的政治立場是站在韓國瑜對立面，所以就是與民進黨站在同一陣線的同路人。

賴士葆批評，上次韓國瑜被罷免，蔡政府整個國家機器全部啟動推動罷韓，法務部、教育部、國防部、交通部、內政部、中選會全部出動，無視違反選罷法和公務人員中立法，政府黨政軍全面動員罷免韓國瑜，但政府機關帶頭做違法的事情太多，大家也就習以為常了。

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷成功後，民進黨發言人表達遺憾，指責國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成對立非台灣之福，也非多人民所樂見，但現在民進黨卻表態力挺黃捷，賴士葆感嘆，「怎麼現在要自打嘴巴做相同的事情，要不要表達歉意，把那些話收回去」？

(中時新聞網)