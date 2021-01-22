蔡英文總統22日南下參訪嘉義縣太保市「耿赫智能農場」，與農場場長張耿赫交流，了解溫室土壤鹽化問題及科技農業在未來的趨勢。被問到要不要推廣一下嘉義農產品？蔡英文笑說，總統當然要推薦，但嘉義縣農產品已非常有名，品嘗時讓人有滿滿幸福感。

蔡英文在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴等人陪同，參訪耿赫智能農場。張耿赫去年組團以「智能肥水栽培團」為題，整合「智能養液滴灌栽培」及「暗管排水系統」，提報參加聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽，勇奪競賽首獎，展現解決家鄉農業問題的實力。

蔡英文總統（左一）參訪嘉義縣太保市「耿赫智能農場」，了解溫室土壤鹽化問題及科技農業在未來的趨勢。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

蔡英文總統（左三）在天主教中華聖母基金會執行長黎世宏（左一）導覽下參觀園區的家具、設施。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

蔡英文總統（前排右六）參訪中埔鄉三合一長照園區。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

蔡英文說，現在導入科技做智慧農業，農民有效利用資源，產出更好的農產品，年輕世代農夫愈來愈多，也希望他們走向農業這條路上，在政府支持下，開拓新的典範，讓農業領先世界；接著，她話鋒一轉提到，春節快到了，大家做好防疫措施，健康過好年。

另，蔡英文今天還去參訪中埔鄉三合一長照園區，並在天主教中華聖母基金會執行長黎世宏導覽下參觀園區設施；基於防疫，此行程未開放媒體拍照採訪。

黎世宏表示，中埔日照中心內部保留原有老建築獨有的「木桁架」設計，並減少室內隔間，擴大照顧視野，目前同一時段可服務24位老人家。

翁章梁說，嘉義縣老口老化嚴重，縣內18個鄉鎮市，已有15間日照中心，目前正積極朝中央政策「一國中學區一日照中心」邁進。

(中時 )