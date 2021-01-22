福特汽車公司周四宣布將為安全氣囊充氣機可能炸裂的問題召回300萬輛汽車，預計將耗資6.1億美元。

美國國家公路交通安全管理局局（National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA）周二下令福特發動召回，因這些車輛的駕駛側採用日本高田公司可能存在瑕疵的安全氣囊。

NHTSA的這項決定，亦要求馬自達召修約5800輛汽車的駕駛側安全氣囊。

這個缺陷在極少數情況下將導致安全氣囊充氣機炸裂，而金屬碎片噴飛可能造成致命風險，這已觸發美國史上規模最大的汽車召回行動，影響超過6700萬個充氣機。全球約1億個由19家主要汽車製造商安裝的充氣機已經召回。

福特此次召回的車輛將包括270萬輛美國車，該公司將把相關費用列入第四季財報。

這些車此前曾因乘客側充氣機進行召回。福特表示：「雖然各方面廣泛的數據顯示沒有必要為駕駛側安全氣囊進行安全召回，但我們尊重NHTSA的決定，並將發出召回通知」。

此次召回的車輛包括福特2006～2012年款的Ranger、Fusion、Edge、Lincoln Zephyr/MKZ、Mercury Milan與Lincoln MKX車型。

(時報資訊)