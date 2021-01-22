日本下周即將進入超級財報時期，市場為了避免踩到地雷，故先獲利下車，再加上日本最新經濟數據欠佳，22日日股表現失準，退守前一個交易日所攻下的歷史新高點。日經225指數收28,631.45點，下跌125.41點，跌幅0.44%。東證股價指數收1,856.64點，下跌4點，跌幅0.21%。

大和證券（Daiwa Securities）表示，日股下跌主因美股創新高，謹慎投資人先獲利了解所致。還有，日本即將進入企業密集公布財報階段，導致進場前選擇先停看聽。

隔夜美股中，美國新任總統拜登的擴大紓困方案，推升標普500與那斯達克雙雙又創下歷史新高。

英國泰晤士報指稱，日本政府已片面下結論，東京奧運會將受疫情影響被迫取消，導致前一日漲幅超過5％的廣告業者電通集團（Dentsu），因此下跌2.19％。但是，日本政府悍然否定這份報導。

日本製鐵（Nippon Steel）下跌3.51％，因該公司曾表示，還要增加公開收購東京製鋼(Tokyo Rope)的持股水位。同時，東京製鋼吸引大量買盤進駐，股價飆升28%，除漲停外，股價也創下新高。

資生堂（Shiseido）上漲4.33％，成為早盤漲幅最大一檔。據悉，目前資生堂正在商談欲將其洗髮精與護膚等平價保潔業務，出售給CVC Capital Partners私募投資公司。

Panasonic漲3.28％，因三菱日聯證券(Morgan Stanley MUFG Securities)將其目標價從1400日圓調高至1700日圓。

(時報資訊)