投資人樂觀看待拜登政府的經濟紓困措施，美東時間周四收盤，標普500指數及那斯達克指數改寫歷史新高，惟道瓊指數翻黑收場。轉場至今日台股，「神山」台積電(2330)歇息，台股開跌168.88點，報15984.89點，盤中鴻海(2317)、聯電(2303)齊心守萬六，航運、太陽能及高價股逆勢抗跌，台股最高站上16138.04點，最低下探至15973.02點，終場下跌134.74點或0.83%，收16019.03點，成交量放大至4017.7億元。本周上漲402.64點或2.58%，報16019.03點，周線連12紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超343.8608億元，投信買超25.8534億元，自營商買超12.3906億元，三大法人賣超305.61億元。其中，外資今日賣超金額為歷史第10大，本周來累計賣超487.39億元，本月來累計買超92.65億元。

今日集中市場漲跌互現，貨櫃金三角漲勢凌厲，激勵航運股收漲4.23%，勇奪類股漲幅冠軍；其它電子緊追在後、收漲3.35%；光電漲幅名列第三、收漲3.12%；傳產表現優於大盤，鋼鐵、玻璃、紡織、食品股抗跌走揚。不過，半導體收跌2.53%最疲弱；油電燃氣收跌1.59%，僅次半導體；電子收跌1.25%，跌幅第三大。觀察大盤，英特爾釋單有變數，台積電ADR盤後跌逾2%，台積電慘遭拖累，收跌3.57%、報649元。聯發科(2454)回檔修正，收跌1.82%、報917元。表現突出的權值股則有鴻海及聯電，其中鴻海挾電動車題材及蘋果iPhone 12 Pro組裝利多，多頭帶量上攻，觸及121.5元，登近3年半新高，終場收漲3.85%、報121.5元，市值達1.68兆；鴻家軍樺漢(6414)、訊芯-KY(6451)、天鈺(4961)跟著拍手叫好。聯電ADR上漲4.63%，聯電開平走高，收漲4.63%、報56.5元。

蔡政府獻策致力推動綠能產業，加上今年首季太陽能模組吹漲價風，太陽能族群台玻(1802)、崇越(5434)、元晶(6443)、台勝科(3532)、聯合再生(3576)股價陽光普照。貨櫃金三角剽悍，長榮(2603)沾光外資，收漲9.03%，領漲航運股，而陽明(2609)、萬海(2615)跟進，分別收漲8.39%、4.92%。高價股不遑多讓，愛普(6531)亮燈漲停，鎖在750元，大立光收漲4.07%、祥碩(5269)收漲6%、嘉澤(3533)收漲4.2%、立積(4968)收漲1.83%、富邦媒(8454)收漲1.58%。金融股收跌0.41%，個股面有菜色，但台產(2832)、中壽(2823)、華票(2820)、聯邦銀(2838)、安泰銀(2849)、富邦金(2881)等逆勢收紅。櫃買市場中令人關注則為環球晶(6488)，今宣布上調對德國世創(Siltronic)之收購價，每股提高至140歐元、增幅達12%，環球晶以漲停價716元作收。

台股加權指數隨台積電大起大落，所幸鴻海、聯電作為撐盤要角，成功守住萬六關卡。5日RSI為69.73，10日RSI為74.26；9日K值為79.41，9日D值為80.71；20日乖離率為4.74。展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，台股多空繁雜，應將投資重心放在績優股、強勢股，如IC封測及鴻海發展電動車走向。日盛投顧則言，台股持續沿著周線碎步上揚，短線可留意5G、半導體、IC設計題材，但現階段台股市場資金出現過度集中的現象，慎防追高、應設停損點。

(時報資訊)