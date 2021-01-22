台中市警局霧峰分局，舉行防搶演練，模擬金融機構遭遇搶劫，演練過程重現電影《破壞之王》橋段，「放開那女孩」逼真又爆笑。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

春節前夕，銀行現金往來頻繁，易成為歹徒的主要目標，警方得繃緊發條，預防犯罪的發生，台中市警局霧峰分局21日在大里農會舉行防搶演練，演練過程歹徒還提醒民眾要戴口罩，更有加菲貓加持，過程雖有爆笑，但也有逼真，讓現場有民眾還真以為要遵照歹徒指示趴在地上。

日前大里區農會，闖進一名頭戴安全帽，目露兇光的歹徒，手持一把手槍，大喊「趴下，搶劫，把錢交出來」兇狠模樣，讓農會裡的行員、顧客都嚇了一大跳，差點就要趴下來，「歹徒」還用槍指著被挾持的顧客說，室內妳要戴口罩，這時有路人扮加菲貓，見義勇為，大喊放開那女孩，重現電影《破壞之王》橋段，演練過程，爆笑又逼真。

霧峰警方接獲行員警報後，立即荷槍實彈、全副武裝地趕往現場逮捕犯嫌，而另1名在外接應的歹徒，騎車逃逸，快速反應打擊部隊及線上組合警力，展開攔截圍捕，最終在農會附近順利逮獲，按照SOP，鑑識小組隨後也抵達現場，立即封鎖現場進行採證。

霧峰分局陳家銘分局長表示，為防範民眾或金融機構等財物匯集處所遭受不法侵害，警方強化從業人員處置應變能力，加強同仁執勤時，遇到重大刑案狀況，能將線上警力即時整合、快速到位及即時攔截歹徒等勤務作為，年節前辦理金融機構防搶演練。同時警方也呼籲民眾在年節期間要有「財不露白」的觀念，如有提、存大量現金需求時，可以撥打110專線或轄區派出所電話向警方提出申請護鈔服務。

(中時 )