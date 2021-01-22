搶攻尾牙最後一檔優惠，傑昇通信宣布於1月21日至1月24日推出「尾牙超殺優惠」快閃活動，活動期間至傑昇通信門市，包括iPhone 12、iPhone 12 Pro Max享有2千元以上的優惠，以及OPPO Reno4、SAMSUNG Galaxy A51與A21s現折1,700~7,000元外，甫登台開賣的SAMSUNG Galaxy S21系列新機，預購期間獨家送最高4,000元的配件購物金，讓消費者不用揪團購也有最低價。

APPLE iPhone 12系列熱銷全台，傑昇通信再加碼推出「尾牙超殺優惠」快閃活動，特別將熱銷榜上的冠軍iPhone 12（128G），祭出2,310元的折扣優惠，原廠建議售價28,500元，至傑昇通信門市購買只要26,190元；連iPhone 12 Pro Max（256G）最高現折2,910元，保證原廠公司貨，最低只需38,490元就能入手，趁著尾牙最末優惠，輕鬆換機除舊佈新。

APPLE iPhone 12系列熱銷全台，傑昇通信加碼祭出2,310元的折扣優惠，只要26,190元。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信尾牙超殺優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

主打超級夜景錄影的5G手機OPPO Reno4，也在本次優惠之列，搭載32MP+2MP雙前置鏡頭，原廠建議售價17,990元，即日起至1月24日止至傑昇通信門市購機，最高現省7千元，僅需10,990元；SAMSUNG旗下最熱賣的平價手機Galaxy A21s，活動期間購機只要5,290元，不到六千的價格，就能擁有大電量、大螢幕、5鏡頭設計的高CP值手機。而專門挑戰超微距鏡頭，支援超穩定動態攝影的中階美型機Galaxy A51，原廠售價12,990元，傑昇通信下殺5,500元，萬元有找。

不僅如此，日前三星發表新一代Galaxy S21旗艦系列 5G手機，支援5G+4G雙卡雙待，採用O極限全螢幕設計，最低售價25,900元起，傑昇通信表示，現在前往傑昇門市預購，獨家贈送最高4,000的配件購物金，舊機還能折抵新機優惠，即日起至1月31日止，於傑昇通信門市出示任一款三星手機，立即送配件購物金200元、免費清潔手機、健診服務，及參加好禮月月抽活動，再抽realme X7 Pro（256G）、SUGAR T50、氣炸鍋等多項大獎。

(科技)