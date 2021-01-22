民法下修18歲，包括就業保險發給的失業給付、職業訓練生活津貼及勞工保險發給的失能年金等恐會受影響，勞動部指出，因應民法下修至18歲，民法施行總則明定若在2023年前未滿20歲的民眾，可以繼續享有同等權利至20歲為止。

依就業保險法規定，被保險人非自願離職退保後，於請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，有受其扶養之眷屬者，每一人按申請人離職辦理本保險退保之當月起前6個月平均月投保薪資10％加給給付或津貼，最多計至20％，意謂可從投保級距6成薪最多加發至8成薪。

行政院盤點修法時有請行政相關盤點過哪些會涉及影響，不僅勞保或就保會涉及到如法令是成年或18歲如何處理，先有緩衝期2年，民法修法時相關面相有盤點，就保（失業給付、職訓生活津貼）如被保險人有扶養未成年子女可最高可加發2成，如果在民法總則施行法3-1條之前有權益就不受影響，已經領了

勞動部保險司就保及財務科科長黃琦鈁表示，就保法提及，若扶養「未成年子女」，每扶養1個加發1成、最多可加發2成，但因應民法下修至18歲，若在2023年後申請的相關給付，屆時成年的認定就以20歲為準，

勞工保險條例指出，每有1名未成年子女，失能年金給付可加發25％、最高可加發至50％。勞動部保險司勞保承保給付科科長蔡嘉華說，因應民法下修18歲，如果在2023年前發生事故並確認為終身無工作能力發給失能年金時，若有撫養未滿20歲的子女，即可加發。

(中時 )