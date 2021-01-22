「從餐飲業轉職到房仲產業，用心服務客戶的心沒有變，但是收穫卻更多！」33歲的張恆華曾經在餐飲業服務超過四年的時間，雖然有著滿腔的服務熱忱，但每個月薪水只有3萬多，與付出不成正比，在永慶房屋擔任經紀人的朋友看到他的服務熱忱，便推薦他加入永慶房屋為自己爭取「薪」人生，更成功在3年內讓自己的年薪衝破200萬！

彈性工作八小時打造健康生活，培養健身的好習慣

「今年我想要更健康！」張恆華每年年初都會給自己設立新目標，今年的目標則是健身！以往下班後總是喜歡和同事聚餐，用大餐犒賞自己一整天的辛勞。今年張恆華決定做出改變，善用永慶房屋「彈性工作8小時制度」，避開平常下班後的人潮，規劃早上先到健身房運動後再來上班，養成運動的好習慣。

「永慶『彈性工作8小時』的制度真的很不錯，讓經紀人可以依自己的需求與生活作息排班，我以前以為房仲經紀人和餐飲業一樣都是服務性質工作，工時一定一樣高，但加入永慶後才知道，房仲經紀人可以兼具工作與生活，最重要的是薪水比餐飲業好太多！」

孝順的張恆華經常帶著家人到處遊玩，彼此感情十分深厚。(圖/永慶房屋提供)

學長姐工作秘訣不私藏 轉職3年翻轉人生

加入永慶才3年的張恆華，早已從新人晉升到業務最高職位，平均年薪超過200萬，奠定成功的基礎，就是紮實的訓練！「當初轉職永慶房屋時，公司就指派了一位專屬的師父手把手教我，在師父的帶領下，讓我迅速的打好基礎。」而張恆華好學、積極的性格，除了師父之外，也經常主動請教學長姐房產相關知識。

張恆華補充：「除了師徒制之外，店內的學長姐都樂於分享『工作心得』，互相交流服務客戶的經驗，遇到困難時也會義不容辭提供協助。」在重視團隊合作的工作環境下，讓張恆華入行短短兩個月就達成第一筆成交，給他十足的信心。

張恆華加入永慶房屋後，幾乎年年獲獎，2020年更是再創業績高峰。(圖/永慶房屋提供)

有溫度的服務搭配創新工具打造成功方程式

談及自己邁向高峰的秘訣，張恆華說:「最重要的就是細心記住每一位客戶的需求，設身處地替他們著想。」同時搭配公司的科技服務，讓客戶能夠線上看屋，增加便利性，也提升了工作效率。張恆華補充：「去年因為新冠肺炎疫情影響，很多買家不敢出門看屋，幸好公司有『實境找房』的服務，可以先請買家在家用『實境找房』確認房屋內觀、周圍生活圈都符合需求後，再安排實地看房，不僅提高效率，也降低不必要的拜訪機會，讓買賣雙方都安心。」

永慶自2019年推出將成交行情揭露至門牌的《實價登錄3.0》，透明的資訊不僅贏得消費者的信賴，也連帶提升了客戶對張恆華的好感度，加上他細心的服務，一舉推高張恆華2020年的業績，不僅年薪再創新高，也讓他連續第三年獲得幸福成家基金。

從餐飲業轉職房仲業後，張恆華不僅成功讓自己的薪水三級跳，更找到自己的價值：以溫度、同理心與耐心挖掘每一位客戶的需求，幫他們找到夢想中的家。

公司每年都會頒獎鼓勵績優經紀人，讓大家上台領獎。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)