雲林文昌國小靠著外卡第二名獲得參加富邦盃台灣12強少棒大賽的機會，參賽後不負眾望，預賽先贏台中上楓國小，今日再以4比3險勝去年冠軍隊伍台東卑南國小，首次參賽就繳出好成績，總教練張裕耀謙虛稱是籤運好，要感謝為他們按讚累積人氣的廣大球迷們，讓他們能有機會參賽。

此戰文昌與卑南互有攻勢，打完前4局還是3比3平手，第5局才從隊長鍾亦軒敲安開啟攻勢，卑南投手暴投讓文昌跑回致勝分，以4比3打敗去年冠軍隊卑南，拿下2連勝晉級，張裕耀賽後說，「是運氣好啦，要感謝幫我們臉書拉票按讚的球迷，對卑南不太了解，算是第一次遇到，有看影片做功課。」

富邦盃少棒賽參賽資格不易取得，要在去年富邦盃、謝國城盃、國小聯賽硬式組取得名次，或是網路人氣取得前2名獲得外卡資格才能參賽，文昌國小累積破萬讚，在縣民相挺下人氣僅次彰化東山國小，搭上參賽末班車。

總教練張裕耀透露，「要感謝雲林縣長張麗善跟立委劉建國，他們在臉書幫我們拉票，彰化市縣、市長都有分享，我們只有一個地方首長，彰化有兩個，只輸100多票而已。」張裕耀感謝縣長贊助權對美津濃球鞋，議員也大力贊助，讓他們無後顧之憂。

文昌隊長鍾亦軒是此戰贏球的關鍵人物，他賽後說其實他很緊張，當時平手時上場心裡想著一定要上壘，最後成功敲安，「在壘上時教練告訴我2出局一定要跑，對手很強、比賽很刺激。」

台東卑南國小。（中華棒協提供）

文昌晉級後也確定四強名單，明日將由雲林文昌、桃園龜山、桃園中平、台北東園爭奪冠軍戰門票。

雲林文昌國小。（中華棒協提供）

(中時 )