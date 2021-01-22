陳冲應文大與台北經營管理研究院合辦的「2021世界經濟走向與對策論壇」之邀，以「世界經貿環境與對策」為題發表專題演講。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

美國總統拜登順利就職，全球面臨「後川普」新局。行政院前院長陳冲今（22）日在文化大學舉行的一場論壇中表示，面對亞太紀元起步，拜登喊出的「美國回來了」已成美國流行語，台灣也面臨攤牌時刻，「但趕得上這班車嗎？」他呼籲台灣在很多議題上不要太過執著，朝野應集共同智慧想想要怎麼玩這個新遊戲。

陳冲是應文大與台北經營管理研究院合辦的「2021世界經濟走向與對策論壇」之邀，以「世界經貿環境與對策」為題發表專題演講。論壇主持人台管院院長陳明璋以「2021是變化多端的一年」開場表示，面對不一樣輪廓的2021，雖然預測很難，但只要有準備就很好因應；共同主持人文大校長徐興慶說，陳冲提出世局將以太平洋為中心的預測，並提出台灣要靠誰？怎麼靠？等重要提問，值得國人深思。

陳冲說，美國總統「終於」順利交接，也意味著未來會比較容易預測。拜登就職演說文青有餘、有鼓勵人心作用，卻未談經貿、遭質疑「牛肉在那裡」？雖然如此，但拜登趕在去年底全球區域經貿的大事--中歐投資協議完成之前，即先喊「美國回來了」；拜登上台後更任命坎貝爾出任白宮國安會印太事務協調官新職，顯示對亞太紀元起步的重視，只不知是否還來得及。

陳冲援引百餘年前美國國務卿海約翰提出的「地中海是過去的海洋、大西洋是現在的海洋、太平洋是未來的海洋」指出，未來全球太勢將以太平洋為中心。但陳冲憂心，「別人都在衝刺，我們卻在原地踏步」，因為與台灣地緣相關的RCEP、中日韓自貿協定、CPTTP次區域化三班列車都因卡在意識形態等問題「過站不停」。

面對未來以太平洋為中心新局，相對美國的「左右逢源」、中國的「左擁右抱」，台灣的選擇又是什麼？陳冲說，台灣其實在很多議題上不需要太過執著，「要怎麼玩這遊戲，需要共同智慧」。

2021世界經濟走向與對策論壇除了邀請陳冲專題演講，也齊聚經濟日報副社長翁得元、前中國輸出銀行理事主席林水永、環球經濟社社長林建山、新北市前副市長葉惠青、東吳大學講座教授朱雲鵬、財政部前部長許嘉棟、兆豐金前副總陳松興、經濟部中小企業處副處長陳貝蒂、中華經研院副院長王健全等產官學者專家，分別討論拜登時代的中國、日本、亞洲、美國、歐元區的經濟走向，及提出具體對策，期盼能以國際視野提出在地觀點，實現「台商站穩亞洲」理念，指引台灣企業面向國際新契機。

(旺報 )