中職啦啦隊「樂天女孩」隊長巫苡萱，以招牌天使臉孔和魔鬼身材走紅，近來透露接下節目助理主持一職，朝多領域發展的她星路備受看好，昨(22日)為了跟粉絲報告喜訊，在Instagram曬出一張火辣照片，只見她胸前拉鍊只拉一半，一對傲人雙峰幾乎要炸開來，讓所有人看得鼻血直流。

巫苡萱透露將接下節目助理主持一職，讓她坦言得知消息時，心情是又驚又喜，也代表在自己喜歡的道路上，又往前邁進了一大步，同時也希望所有觀眾不吝嗇給予指教批評，接著曬出一張火辣養眼照片，立刻搶盡所有人目光，只見她穿著粉色套裝，胸前拉鍊似乎刻意只拉一半，一對傲人雙峰幾乎要彈出來，而衣角更是只要在往旁邊稍偏，小粉紅就隨時會走光，此外搭配上甜美笑容和一雙電眼，讓不少人的心都淪陷了。

巫苡萱火辣裝扮再次引起討論。（圖／avawu0726 IG）

對此網友得知她的好消息後，也紛紛留言：「苡萱加油~相信妳可以的，妳是最棒的」、「現在的妳開始發光發亮像一顆鑽石」，但也有人對於她的火辣裝扮讚不絕口：「你的衣服拉鍊沒拉好喔，要掉出來啦」、「這是漫畫女主角了吧，美到太犯規了」。

不過巫苡萱最火辣的裝扮，則是之前穿著粉色綁帶洋裝，並在胸部中間挖了大洞，渾圓胸型一覽無遺，當時讓所有讓網友看了全暴動，驚呼根本就是核彈級，就連國光女神蘇心甯也留言：「那個南半球好漂亮喔」。

(中時新聞網)