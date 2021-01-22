學測新竹考區22日下午傳出一名考生因體溫過高，有發燒情況，工作人員隨即引導發燒考生到防疫考場。據了解，該名考生應只是一般感冒，考前未就醫，全新竹目前僅1人因出現發燒情況而使用防疫考場應考。

據了解，該名考生上午體溫正常，但午飯後再度返回試場時，在入口處測出體溫約38.5度，按照程序休息10分鐘之後，體溫仍然超過38度，工作人員趕緊通報試務中心，並引導學生前往防疫考場。根據工作人員觀察，該名考生除了發燒之外，並無其他異狀。

(中時 )