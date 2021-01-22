新竹考區下午傳1考生發燒 啟動防疫考場 15:352021/01/22 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 學測新竹區考場傳出一名學生午飯後重返考場時，在入口處測得體溫過高，工作人員緊急啟動防疫考場。（邱立雅攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 學測新竹考區22日下午傳出一名考生因體溫過高，有發燒情況，工作人員隨即引導發燒考生到防疫考場。據了解，該名考生應只是一般感冒，考前未就醫，全新竹目前僅1人因出現發燒情況而使用防疫考場應考。 據了解，該名考生上午體溫正常，但午飯後再度返回試場時，在入口處測出體溫約38.5度，按照程序休息10分鐘之後，體溫仍然超過38度，工作人員趕緊通報試務中心，並引導學生前往防疫考場。根據工作人員觀察，該名考生除了發燒之外，並無其他異狀。 桃園考區1學生 疑腸胃發炎發燒 啟動防疫試場 學測登場 彰化1名考生發燒38度啟用備用考場 (中時 ) #發燒 #考場 #防疫 #工作人員 #該名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測首節英文 7考生開3間隔離試場 12:372021/01/22 生活 2021年度深坑區地籍圖 重測宣導說明會率先登場 14:022021/01/22 區域情報-新北 學測首日嘉義考生量體溫進場 3件違規恐遭扣分 13:472021/01/22 生活 大學學測台東1考生咳嗽 開啟防疫試場 13:162021/01/22 生活 學測防疫高規格 台南一中出動自動測溫除菌門 11:452021/01/22 生活 桃衛爆2疫調人員隔離自主管理 現場狀況曝光 12:002021/01/22 生活 大學學測登場 苗栗考區11起違規 18:502021/01/22 寶島 2疫調人員驚傳發燒 桃園衛生局大消毒 04:102021/01/22 焦點要聞 中市教育局防疫優先 強烈建議畢旅取消或延期 18:042021/01/22 生活 桃園衛生局大消毒 二採結果出爐 鄭文燦證實2人發燒 11:392021/01/22 生活 學測今登場 首次居隔考生應試 04:102021/01/22 焦點要聞 生活熱門新聞 過年前都不會冷 彭啟明：有點像春天 - 生活 本土疫情升溫 苗縣長驚爆5接觸者沒找到 衛生局緊急澄清 - 生活 周玉蔻嗆「再說我洩密就提告」 宅神怒批狗才信：快來告我 - 生活 吳德榮：下波強冷空氣28日恐影響台灣 - 生活 學測第一科英文考完了 完整解答看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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