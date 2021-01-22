我的車子被偷了，台中市大里一位60歲鄭姓女子，日前慌張的向警方報案，台中市警局霧峰分局大里分駐所員警，經過交叉比對，甚至調閱監視影像，研判鄭女最後停車位置，並陪同前往該處搜索，檢查可疑跡證，不到半小時，員警就找到嫌疑人：就是鄭女本人，原來鄭女「記錯」停車位置了。

只是吃個飯，半個多小時車子就被偷了，日前中午鄭女心急如焚的向大里分駐所員警報案指出，她將愛車停放於大里區大里路旁，去附近餐廳用餐，不料要離開時車子就不見了，巡佐洪弘寬、員警何孟芝要鄭女不要緊張，先仔細回想，有沒有上鎖、車鑰匙還在嗎？還詢問拖吊單位有無拖吊該車，最後還調閱監視影片，交叉比對警政系統資訊，推測鄭女車輛最後可能停放的地點。

經過以上調查，二員警認為鄭女應該只是記錯停車位置，於是陪同鄭女，展開地毯式搜索，果然就在隔壁的勝利二路找到鄭女的車子，整個過程僅約30分鐘。鄭女覺得對員警很不好意思，同時也對處理的女警何孟芝高度讚賞，不僅對話溫柔耐心、思緒清晰效率佳，頻頻誇獎她細心又專業。

霧峰分局提醒，因鄭女停放車輛地點與尋獲地點街景、建築物外觀都十分相似，時常有民眾在該地點誤認路，建議民眾停車後記下周遭明顯地標，亦可利用便利手機軟體紀錄停車地點，隨身手機拍下停車位置景觀、周遭門牌，以利迅速找尋愛車。

(中時 )