屬BWF超級1000系列豐田泰國羽球公開賽今天進行各組8強賽，台灣黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋以21比14、21比12拍落德國組合塞德爾（Marvin Seidel）/蘭斯佛斯（Mark Lamsfuss），晉級4強。

男雙世界排名第7的「麟洋配」上周才拿下合拍首座超級1000系列的冠軍，本周繼續在泰國出賽，前2戰都用不到半小時的時間，快速收拾對手、輕鬆過關。

今天王齊麟／李洋碰上世界排名第23個德國組合，過去雙方有過1次交手，去年的全英公開賽「麟洋配」以直落二勝出。

首局2比3後「麟洋配」狀態持續加溫，打出一波10比0攻勢逆轉，並很快取得20比10的「聽牌」優勢，儘管讓德國組合化解4個局末點，但王齊麟／李洋仍在對手回球掛網的情況下先下一城。

取得1局領先優勢的王齊麟／李洋，次局一下場就連下4分，儘管一度被對手追平，但「麟洋配」很快回穩，在9比8後打出一波6比0攻勢奠定勝基，最終僅用32分鐘搶下4強門票。

(中時 )