檢警偵辦「館長」陳之漢槍擊案，發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，去年12月查緝寶和會幕後老大、綽號「小寶」的44歲邵柏傑等5人到案，但偵辦過程中卻出現重大瑕疵，邵嫌遭查扣市價不斐的AP名表竟不翼而飛。據悉，承辦的新北市刑大許姓隊長已調職靜候調查。

專案小組追查發現，去年8月28日館長遭槍擊案曝光後，隔天29日傍晚，寶和會即以LINE群組召集20多名成員，在台北市敦化南路堂口緊急集合，會長林修伯、幕後老大邵柏傑等人均到場。

檢警分3次掃蕩寶和會，繼去年10月逮捕會長林修伯、副會長梁智勝等10嫌後，去年12月針對寶和會展開第3波掃蕩，查緝寶和會幕後老大邵柏傑等5人到案，訊後依恐嚇、詐欺、擄人勒贖等罪嫌移送偵辦。

專案小組強烈懷疑寶和會成員在館長槍擊案後立刻聚會，是在商討對外封口相關事宜，但一干犯嫌到案後均否認，聲稱只是去聊天。警方懷疑近年雙北地區幾起槍擊案均疑有寶和會成員參與其中，不排除這些槍擊案均由寶和會主導，正深入釐清。

檢警偵辦館長槍擊案過程中，前往邵柏傑住處查扣相關證物，移送當天檢察官指示發還證物，其中卻有一只名表不翼而飛。據悉，查扣證物中有多只名表，遺失名表品牌為愛彼（Audemars Piguet），要價不菲，市值超過300萬元。

新北市刑大坦承，確實有1只證物手表遺失，由於邵嫌也不知道手表價格，雙方約定以50萬元和解。刑大也對承辦的10名警員測謊，所有人員均通過測謊，相關人員已懲處，會進一步檢討改進，避免遺失證物狀況再度發生。

(中時 )