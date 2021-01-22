台股拉回逾百點，但元大金旗下二大基金卻逆勢淨值衝新高。台股上萬六之後拉回，22日以下跌134點作收，但元大金旗下龍頭投信元大投信所發行的主動式台股基金「元大高股息龍頭基金」，和以投資5G硬體產業為主的元大關鍵科技ETF，淨值卻不減反增，反而逆勢再創新高紀錄。

根據元大投信內部在22日收盤之後的預估淨值，龍頭基金不論是配息型或不配息型，兩種淨值均雙漲，每單位淨值分別增加0.24元及0.23元，其中，配息型的龍頭基金，漲幅竟還比21日台股大漲300多點時還要來得高，現在高股息龍頭基金的配息與不配息的淨值，已分別來到每單位13.8及12.8元的水準。

至於元大投信旗下兩檔與5G相關的ETF「元大未來通訊」及「元大關鍵科技」，雖然前者22日淨值下跌0.150元，但後者則上漲0.19元，目前每單位淨值來到29.85元的新高水準，預期近期內就會衝破每單位淨值30元的新里程埤。

對於這種台股大盤指數大跌逾百點，但元大所發行的主動式台股基金，和5G ETF卻逆勢走高的現象，市場人士分析，一方面反映投資人對於台股後市仍看好，因此反而逢低布局台股基金或具有潛力的指標產業ETF，另一方面高股息龍頭基金12日超過12％的配息率，已使投資人所著眼的並非只有該基金跟著股市連動的資本利得，更重要的是這麼高的配息率已使投資人將其視為「存股」的代表，因此儘管0050 ETF隨大盤走跌，但高股息龍頭基金淨值卻繼續走高。

除了投資人的加持之外，市場人士也表示，主動式台股基金的淨值能上揚，也有相當程度是來自於操盤團隊的功力，使得台股基金的表現可以超越大盤，至於元大硬5G ETF淨值能繼續逆勢走揚，同樣除了投資人捧場之外，也意味當初元大操盤團隊對一籃子5G硬體設備標的選股正確，所以在台股大盤回檔之際，產業前景特別好的5G標的股不僅未受影響，反而相對表現更佳，也因此帶動元大硬5G ETF整體表現。

(工商 )