國家住都中心表示，為加速社會住宅興建，首次推出預鑄工法社會住宅：「萬華華江社會住宅」，全案外牆以預鑄的方式興建，由潤弘精密工程事業股份有限公司統包團隊得標，預計2024年完工。

國家住都中心表示，預鑄外牆構件(包含表面磁磚及窗框）在預鑄廠內完成，取代現場施工，並配合揚重機械使用，可減少施工人為的噪音及粉塵，提升工地的環境品質，降低對里民的困擾。且為因應目前營建產業缺工之型態，採用外牆預鑄工法，除了能夠簡化工地現場作業，期望改善因人口老化、勞工年齡斷層，導致營建業持續缺工的情形，並帶動整體營建產業升級。

基地位於台北市萬華區環河南路2段，鄰近華江國小，為配合在地需求，規劃幼兒園、商業出租空間及辦公出租空間等，以服務社宅住戶及周邊居民，提供兼容多元共居的宜居環境，充分展現國家興建社會住宅的決心及效率。後續將於全台18縣市推出社會住宅，滿足各地居住成家需求及照顧弱勢族群，落實住都中心協助民眾安居成家之理念。

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