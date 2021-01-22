台中市議員施志昌（左）到福興關懷協會分送蘿蔔糕，祝福長輩好彩頭。（王文吉攝）

農曆新年即將到來，台中市外埔區福興關懷協會昨日邀請市議員施志昌、黃守達與林祈烽下田體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，今日至福興關懷協會的關懷據點發送50名長輩，討個好彩頭、過好年。

福興關懷協會理事長林月草表示，今年除了邀請施志昌，也特別邀請中西區黃守達與西屯區林祈峰議員，讓他們暫時離開市區，來到外埔，體驗外埔田園景色，3人一起下田拔蘿蔔，並且一起製作蘿蔔糕。

林月草說，福興關懷協會是外埔最大的關懷據點，主要關懷外埔三崁里的長輩，並有老人共餐和健康關懷，每次據點共餐的時段都有很多活動。她每年都會在年前製作蘿蔔糕分送給鄰里的長輩，透過蘿蔔糕帶給長輩們祝福與幫助需要幫助的人。

施志昌表示，林月草理事長對於在地的里民長期以來都相當關心。昨應邀與林月草理事長去田裡一起拔蘿蔔，並學習如何製作蘿蔔糕，今天跟著林理事長分送蘿蔔糕，在年節期間希望大家可以吃新的一年有好彩頭

黃守達表示，第一次體驗「從田園到餐桌」，拔蘿蔔還學習製作蘿蔔糕，對於生活在舊城區中西區的人來說是很難得的經驗。林祈烽表示，代表他們心意的蘿蔔糕送到關懷據點，讓老人家在寒冬中可以吃到熱呼呼的蘿蔔糕，提早感受過年的歡樂氣氛。

(中時 )