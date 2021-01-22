博斯體育台今天宣布，下月8日開打的首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽將由博斯體育台取得獨家轉播權，要讓台灣網球迷在新年一開始就「網」住好運、「球」個好年。

4大滿貫賽過去都由FOX SPORTS取得在台轉播權，但去年底FOX SPORTS關台，相關賽事轉播未有下文，但今天博斯體育台在臉書粉絲團上宣布，將為台灣球迷帶來年度首個大滿貫賽事。

過去博斯體育台長期轉播ATP與WTA國際男女網巡迴賽，傳送不少經典戰役，今年重回大滿貫轉播崗位，這不是博斯體育台第一次帶給網球觀眾大滿貫的賽事，早在2008及2009年博斯就曾致力於美網轉播，2008到2011年也曾獻上法網直播服務，如今網球版圖逐漸拼湊完整。

博斯體育台總經理黃敬庭表示，一直以來博斯默默耕耘網壇直播，受到外界的肯定是一項殊榮，「除了澳網之外，我們當然也期待未來會有機會帶給大家4大滿貫到位的服務，敬請大家期待。」據了解，另外3個大滿貫賽博斯也在洽談轉播權中，希望未來送給台灣網球迷更多好消息。

(中時 )