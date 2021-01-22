台南一中陳振輝、王胤勛考完國文心情只有4個字「蠻開心的」，兩人都認為，比模擬考簡單，且國學常識居然1題都沒有，有點意外，倒是新詩考了3題。陳振輝說，印象最深刻的是閱讀測驗考原住民族群認同，題目都頗有創意。

王胤勛說，今年國文試券頁數比以往還要少，只有11頁，即使考文言文的題目也不難，篇幅也較短，原本最擔心的是國學常識，結果1題都沒有，蠻訝異的，另外，今年也沒有時事題，包括考前準備新冠肺炎疫情、萊豬、脫歐等，都沒有入題。

陳振輝說，今年考題都是選擇題，新詩題型偏多，考了3題，題型有理解、重組、語句判讀等，他認為，今年考的這種文法題型都偏簡單，重組後，就可以判讀出答案，沒什麼難度。

兩人異口同聲說，原本最擔心的是國學常識，整體考下來覺得比模擬考簡單，至於印象最深刻的題目，是有一題閱讀測驗考原住民族群認同及原住民族語認證，題目提到有一位原住民從小在台北出生，但樣貌就是原住民，所以常被問從哪裡來？當他回答是台北，大家還是會追問「所以你真正從哪裡來？」

(中時 )