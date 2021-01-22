臺灣棗是海內外消費者年節送禮時，最佳的伴手禮選擇，行政院農業委員會農糧署輔導農民透過嫁接新品種分散產期及網室栽培提升品質，並與外銷業者契約生產，將精心培育及挑選的LV級臺灣棗輸往馬來西亞，突破新冠肺炎疫情困境，拓展海外市場。

臺灣棗果實粒粒碩大鮮亮、皮薄多汁，質地細緻清脆可口，農糧署輔導農民團體與外銷業者契產契銷，導入冷鏈與採後處理技術並透過外銷三級品質管理制度，生產符合目標國需求的安全衛生果品供應海外市場。

近年外銷量逐年提升，由2017年280公噸增加至2020年845公噸，包括中國大陸、香港、加拿大、新加坡、日本及馬來西亞等地。其中東南亞市場深具外銷潛力，是外銷業者極力開發目標，經該署媒合屏東縣寶島南方蔬果生產合作社所生產的LV級棗，供應台農發股份有限公司輸銷3.2公噸至馬來西亞，供應該國華人年節需求。該署進一步表示，受新冠疫情影響，各國鮮果消費市場受到衝擊，本次外銷業者採預售方式，成功突破疫情困境，為臺灣鮮果開拓外銷新通路。

農糧署說明，臺灣棗已進入盛產期，運用栽培管理技術與種植不同品種來延長產期，可持續供應到4月份，該署除推動外銷，亦啟動企業團購等國內行銷活動，臺灣棗含維生素B1、B2、菸鹼酸、C，及鉀、鈣、鎂、磷等營養成分與膳食纖維，消費者可趁產期多多選購營養豐富味美質優的臺灣棗，為辛苦的棗農多添鼓勵與年節紅包。

(工商 )