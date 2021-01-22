部立桃園醫院群聚感染事件擴大，各界防疫不敢大意，出生美國紐約的胡宇威透露，他在美國一位好友近期確診新冠肺炎，正在隔離治療中。胡宇威表示「我朋友就是身在最前線的醫護人員，是一名護士，但因為他人在美國，所以我們也是透過訊息聯繫，才知道這件事。」

胡宇威坦言，得知朋友確診消息時，他和所有親友第一時間都難以相信。而他好友正在隔離治療當中，好友的妻小都因此跟他分離中。胡宇威感慨，除了家人外，身旁親友關心也很重要，「雖然現在我只能用訊息跟他聯繫，至少得知他近況，讓他知道他不孤單」，也呼籲大家多關心周遭人，遇到守在第一線的醫護或相關人員，也能給他們多一點的支持和關懷。

胡宇威主演新戲《王牌辯護人》現正熱播中，劇中林孫煜豪和胡宇威因空難案件相識，從此成為胡宇崴的助手替他查案。最新一集劇情，林孫煜豪的妹妹查出罹患白血病，甚至因此爆出醫院換嬰事件，疼愛多年的妹妹竟不是真正血親，讓林孫煜豪一家大受打擊。因空難事件失去家人和摯愛的胡宇威，見自己好友再次遇難，二話不說跳出為其查案與辯護。

日前發生一起張大千名畫遭竊，多年後卻被拿到蘇富比拍賣的真實事件。許多網友看到消息後，紛紛留言直呼跟《王牌辯護人》劇情中，剛完結的名畫爭議案單元幾乎不謀而合。《王牌辯護人》每周六晚間八點於東森戲劇40頻道播出。

胡宇威得知好友確診新冠肺炎震驚不已。（東森提供）

林孫煜豪劇中妹妹罹患白血病。（東森提供）

《王牌辯護人》劇中殺人奪畫案劇情與真實案例不謀而合。（東森提供）

葉星辰看到張大千新聞報導與劇情雷同表示驚訝。（東森提供）

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