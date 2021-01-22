由魔方數位資訊代理的經典Q萌日韓JRPG-MMO手遊《命運之輪》事前登錄火熱進行中，已吸引超引25萬玩家熱情參與，官方今（22）日公開職業牧師、法師、狂戰士等遊戲特色，助玩家更深入了解《命運之輪》。

強而有力戰友「牧師」

牧師從小接受教會洗禮，沐浴在風之女神的聖光之中，是最虔誠的信徒，也是最忠誠的守護者。數百年前，在桑德拉大陸沒落時，牧師發揮自身的治療能力，讓王國得以保存最後血脈，延續至今。牧師可使用神聖力量，恢復自己及隊友體力，還能解除異常狀態。同時也能運用聖光的強大力量，對敵方隊伍進行控制，為戰友創造攻擊機會。

牧師

「法師」精通各種法術

魔法原本只有神祇才能使用的能力。在千百年前，掌管大陸的風之女神開啟星空之門，將魔法傳授給桑德拉子民，於是，法師就此誕生。在星空之門的眷顧下，法師得以習得常人無法理解學識，是最接近萬物之理的人類。法師精通奧術與元素魔法，以華麗的術式向敵人降下毀滅之雨。同時也能通過施展輔助魔法，提升自己與同伴狀態及魔法防禦。

法師

劍法高人一等的狂戰士

位於桑德拉大陸的魔物，普通刀劍是無法造成傷害，唯有將上古龍炎化作為利劍，才能將魔物一舉殲滅。然而，龍炎之力只有繼承巨龍血脈之人才能掌控。在成千上萬的冒險者中，只有少數擁有血脈的合格者能夠成為揮舞利劍之人，那就是「狂戰士」。狂戰士擅長近身戰鬥與武器特技，能在敵群中所向披靡，身穿用龍鱗製作的鎧甲，多大的攻擊也無法造成傷害。

狂戰士

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(科技)