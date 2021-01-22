據消息指出，義大利固網公司Open Fiber的股東已經同意，對麥格理銀行(Macquarie)的收購報價推延最後期限一個月。

義大利最大公用事業公司Enel與國有銀行CDP共同擁有Open Fiber，兩家公司授權Open Fiber執行長在六月前將公司40%到50%股份賣給澳洲該基礎建設基金。

在該條件下，麥格理銀行將支付26.5億歐元(約32億美元)買下50%股分，而最終價格可能會因一系列獲利或法律紛爭條款的變動而出現變化。而大股東CDP銀行對於Enel的出售Open Fiber股份有最終的優先否決權，讓交易處理變得相當複雜。

義大利政府正在尋求全國的光纖網路計畫，要將Open Fiber和義大利電信(TIM)合併，後者為義大利壟斷的電信商，CDP銀行亦為大股東之一。羅馬方面希望麥格理銀行能持股不到50%，以便讓同時控制義大利電信的CDP銀行，也能同時控制Open Fiber，以確保義大利的國家網路藍圖。

Enel公司在12月23日告知CDP銀行，要將其股份賣給麥格理銀行，CDP有30日時間決定是否執行否決權。

CDP銀行要求提供更多文件以及各方對該議題的不同意見，包括股份定價，以致於讓各方同意賣股計畫延一個月。

CDP銀行和Enel公司皆拒絕評論。

(時報資訊)