知情人士表示，電動客用飛機開發商Joby Aero Inc考慮透過與一家「空殼公司」合併，以推進上市計畫，其估值約為50億美元。

消息人士表示，Joby Aero已經聘請投資銀行，向所謂的特殊目的收購公司（SPAC）徵詢交易意願。

Joby拒絕對此消息發表評論。該公司正在開發一種全電動、零排放的垂直起降飛機，目標是最快在2023年之前投入空中計程車服務。

Joby上個月同意接手優步公司旗下的飛行計程車部門Elevate，而優步則入股Joby做為交易的一部分。

追蹤創投、私籌交易的研究公司PitchBook表示，Joby自2009年成立以來，已經透過私募籌集逾8億美元資金，到2020年其估值達到26億美元。Joby背後金主包括豐田汽車與英特爾。

在Joby之前，該產業正在進行另一項SPAC交易。空中計程車公司Blade Urban Air Mobility上個月同意與Experience Investment Corp合併，使後者股票大漲50%。

(時報資訊)