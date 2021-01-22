保時捷「開」進台南！繼2018年鉅資打造新北保時捷中心之後，尚騰汽車集團今日宣布正式插旗台南府城，首先投資7,500萬新台幣於南紡購物中心二館闢建全新「台南保時捷都會概念店」以及建立在地售後服務能量，這代表尚騰汽車集團除了進一步將營運版圖延伸至南台灣，提前為預計於2022年第一季落成啟用的全新台南保時捷中心暖身之外，更代表尚騰汽車集團顛覆傳統汽車業的創新設計零售概念與服務模式，將再次推動國內豪華車市場的銷售服務概念升級。

全新的「台南保時捷都會概念店」於22號下午，由台南市長黃偉哲、義美食品董事長高志尚、南紡集團總裁侯博明、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、台灣保時捷通路發展處長吳海峯 Ralph Uhlman等貴賓共同剪綵開幕。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：「我們高度看好大台南區域在台積電領軍，人才、廠商大舉進駐台南下，進一步帶動海外高科技大廠巨幅投資，而且在台商回流強度持續升溫的推波助瀾下，創造出令人期待的強勁消費潛力，未來十年台南在高端汽車市場的成長動能，絕對是大勢可期！因此我們決定超前部署、積極佈局南台灣頂級豪華汽車市場，期望提供南台灣消費者一個結合保時捷創新高科技的互動式體驗、同時融入南台灣人文風情的優質賞車與售後服務環境。」

「台南保時捷都會概念店」於今(22)日正式開幕便締造兩項世界第一！它不僅是全球第一座採用保時捷最新Studio概念店設計，內部更配置最先進新穎的VR科技產品體驗亮點，對照它落腳於台灣最古老城市-台南的地理位置，不僅完美呈現了保時捷傳統與創新的品牌價值，也讓消費者能在充滿歷史文化的古都氛圍中，體驗這全球第一座全新保時捷都會概念店獨一無二的不凡魅力！

另一項全球第一則是尚騰汽車集團領先導入世界第一台IoT「物聯網商用手沖咖啡機」的全球首次亮相，讓客戶不用遠赴國外即可透過雲端手法傳送和遠在日本的世界冠軍咖啡師溝通互動，即時在台南即可享用日本世界冠軍手沖精品咖啡！簡單的一杯咖啡與科技無縫接軌。

在全球第一座最新保時捷都會概念店(Porsche Studio Next Level)裡，透過VR產品科技、5G網路及IoT智慧物聯網產品的完美結合，充分展現出在後疫情時代，科技即將徹底改變你我日常生活樣貌的最佳應用情境。

(中時 )