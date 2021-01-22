菲律賓航空（Philippines Airlines）23歲正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜疑似遭11名男子輪流性侵後喪命，引起公憤。馬卡蒂市警察局長迪波西塔（Harold Depositar）指出她私密處有撕裂傷及殘存精液，並朝向性侵案調查

。不過在驗屍結果指出達賽拉的死因是動脈瘤破裂後，不僅引起家屬氣憤，認定她遭性侵的迪波西塔也遭解職，讓家屬懷疑上層可能吃案。

23歲正妹空姐達賽拉跨年夜疑似遭11名男子輪流性侵後喪命，偵辦的馬卡蒂市警察局長迪波西塔最初朝性侵案調查，但隨後遭解職。

報導指出，個人Instagram帳號擁有8萬人追蹤的達賽拉去年12月31日與多名同事一起在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的四星級城市花園酒店開趴歡慶新年，沒想到隔日陳屍飯店房間浴缸，且她的大腿及膝蓋有多處瘀青及割痕傷口，私密處有撕裂傷及殘存精液，讓迪波西塔初步朝向性侵案調查，並逮捕11名涉案富少。

她的同事、當日同行之後也被視為嫌犯而遭逮捕的加利達（Rommel Galida）表示，他隔天早上10點鐘醒來後注意到達賽拉在浴缸內睡著了，當時他僅替達賽拉披上毛毯，不料數小時後達賽拉仍未有動靜，經搶救仍不治。

此案一時轟動全球各大媒體，起初在未驗屍之下，警方先從性侵輪暴方向調查，但在菲國官方驗屍報告指出達賽拉死因並非遭到性侵，而是「動脈瘤破裂」後，案情大幅扭轉，也讓先前逮捕的富少因證據不足全數釋放，其中涉案者還自稱自己是同性戀而否認涉案。不過達賽拉的遺體已經保存，進一步驗屍報告也即將出爐。

馬卡蒂市檢察官辦公室表示，當前所獲證據不足證實是遭性侵或輪暴，但此說法遭到達賽拉家屬強烈反彈，堅信她是遭下藥並遭輪暴。另外，迪波西塔表示，當天參與派對的人中，僅有3名是達賽拉的友人，其餘對她都是陌生人，且客房內精液遍布，而她的身上遍布瘀傷，肯定受到暴行。

(中時新聞網)