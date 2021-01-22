被譽為「最美車站」的台東多良火車站，主管單位太麻里鄉公所發出公告，自2月1日起，將依自治條例徵收入園清潔費10元，鄉長王重仁說，未來車站環境將更好；消息傳出後，遊客大多表示支持。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

被譽為「最美車站」的台東多良火車站，主管單位太麻里鄉公所發出公告，自2月1日起，將依自治條例徵收入園清潔費10元，鄉長王重仁說，未來車站環境將更好；消息傳出後，遊客大多表示支持。（蔡旻妤攝）

被譽為「最美車站」的台東多良火車站，主管單位太麻里鄉公所發出公告，自2月1日起，將依自治條例徵收入園清潔費10元，鄉長王重仁說，未來車站環境將更好；消息傳出後，遊客大多表示支持。

太麻里鄉公所表示，感謝遊客愛戴多良火車站，鄉公所也盡力在維護車站及周邊環境，但龐大的旅遊潮，使得車站清潔維護費用負擔不停攀升。因此，為了提供大家更優美的環境，基於使用者付費與環境永續經營原則，日前取得鄉代會共識，依太麻里鄉自治條例規範，徵收多良火車站入園清潔費用，入園每人收10元，自2月1日起實施。

「使用者付費，這沒問題。」陳姓遊客說，觀光景點環境維持本來就不容易，而且需要人力來維護，吳姓遊客說「收費10元不貴啊，可以接受」。在場遊客都表示支持這樣的做法，也希望未來環境會更好。對此，王重仁強調，徵收費用會用在車站環境清潔及清潔人員薪資，也感謝遊客與鄉親的支持。

鄉公所表示，未來收費時間為每天早上7點至下午6點止，其餘時間車站則不開放，而收費地點設置車站前入口處。聘僱的3名清潔人員負責車站垃圾清除、環境打掃與消毒及公廁的清潔消毒工作等，也呼籲遊客共同維護車站環境。

據了解，座落在南迴公路邊坡上的多良車站遠眺太平洋，海天一色的無敵海景，被鐵道迷稱全台最美車站，也成為南迴最夯的景點。在1992年啟用，因旅客少，台鐵於2006年裁撤。

(中時 )