下周國際新聞事件
01/25 周一 達拉斯Fed製造業指數(1月)
01/26 周二 南韓Q4 GDP成長率初值
日本央行貨幣政策會議記錄
英國11月失業率
標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）11月房價指數
里奇蒙Fed製造業指數(1月)
業績報告:3M、超微、美國運通、奇異、嬌生、微軟、星巴克、德儀
01/27 周三 南韓1月消費者信心
API原油庫存報告
澳洲Q4通膨報告
美國12月耐久財訂單
EIA原油庫存報告
業績報告:蘋果、波音、臉書、科林、特斯拉
01/28 周四 美國聯準會利率決議
日本12月零售銷售額
美國請領失業給付人數報告
美國Q4 GDP成長率初值
美國12月貿易收支
美國12月新屋銷售
業績報告:萬事達卡、麥當勞、Visa
01/29 周五 堪薩斯Fed製造業指數(1月)
南韓12月工業生產指數
日本12月失業率
東京1月CPI
日本12月工業生產指數
德國Q4 GDP成長率初值
美國12月個人所得/支出
美國12月簽約待過戶成屋銷售指數
業績報告:開拓重工、雪佛龍、思愛普
(時報資訊)
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