下周國際新聞事件

01/25　周一 達拉斯Fed製造業指數(1月)

01/26　周二 南韓Q4 GDP成長率初值

日本央行貨幣政策會議記錄

英國11月失業率

標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）11月房價指數

里奇蒙Fed製造業指數(1月)

業績報告:3M、超微、美國運通、奇異、嬌生、微軟、星巴克、德儀

01/27　周三 南韓1月消費者信心

API原油庫存報告

澳洲Q4通膨報告

美國12月耐久財訂單

EIA原油庫存報告

業績報告:蘋果、波音、臉書、科林、特斯拉

01/28　周四 美國聯準會利率決議

日本12月零售銷售額

美國請領失業給付人數報告

美國Q4 GDP成長率初值

美國12月貿易收支

美國12月新屋銷售

業績報告:萬事達卡、麥當勞、Visa

01/29　周五 堪薩斯Fed製造業指數(1月)

南韓12月工業生產指數

日本12月失業率

東京1月CPI

日本12月工業生產指數

德國Q4 GDP成長率初值

美國12月個人所得/支出

美國12月簽約待過戶成屋銷售指數

業績報告:開拓重工、雪佛龍、思愛普

《國際金融》ECB警告疫情傷害 歐股熄火
《國際經濟》美就業仍低迷 製造業與房市續提振經濟

(時報資訊)

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