22日韓股，在網路雙雄引領下一度上漲，不過獲利了結賣壓出籠，迫使大盤由紅翻黑並收跌。KOSPI指數收3,140.63點，下跌20.21點，跌幅0.64%。

KOSPI在前一日收高1.5%後，22日韓股雖下跌並搓破大盤想要連四紅美夢，但是本周周線卻收高1.8％。同時，在過去12周交易日中，KOSPI已有11周的周線都是走揚的。

弱勢股方面，三星電子跌1.5％，SK海力士跌2.3％，現代汽車也跌2.8％。

強勢股為，韓國網路兩大業者Naver與Kakao也分別一度飆升7.9％和4.1％，最後漲勢收斂為6.3％和2％。電動車電池商現代SDI也飆升6.3%。

根據路透社調查，雖然韓國出口數字亮麗，但被國內受疫情影響的低迷民間需求給拖累，故上一季的經濟成長僅可能稍微增加。

Daishin證券表示，在拜登正式就任後，21日亞股普遍飆升，但22日卻馬上獲利了結，使得亞股又全面性走弱。

外資賣超2567億韓元，約2.32億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,103.2韓元，韓元貶值0.45%。

(時報資訊)