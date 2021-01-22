迎接新年到來，摩斯漢堡推出新品「五福櫻花蝦珍珠堡」與「吉祥起司和牛堡」，2月1日至至2月16日期間單筆消費滿200元再贈新春抽獎券，有機會抽中萬元摩斯卡以及各項優惠，2／28（日）前登錄發票再抽2萬元旅遊金。

摩斯新品「五福櫻花蝦珍珠堡」選用屏東東港櫻花蝦拌入台灣米，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等豐富海味五福食材、新鮮生菜與帶堅果香氣的微辣蕃茄醬。

「吉祥起司和牛堡」則以100％澳洲頂級和牛肉，油炸至外衣酥脆、肉排厚實多汁，搭配酸甜柑橘風味醬及生菜，最後淋上濃郁芥末起司醬，濃厚肉汁與多層次醬料結合成豪華饗宴，新品早上10點30分後供應。

摩斯漢堡期間限定早餐新選擇「黃金唐揚雞福堡」（單點74元，搭配紅茶套餐99元），使用熱騰騰的鬆軟刈包，嚴選台灣去骨雞腿肉製成鮮嫩多汁雞腿塊，搭配新鮮生菜、黃芥末美乃滋，清爽風味令人回味無窮。還有口感厚實、美味滿分的「日式胡麻豬排福堡」（單點63元，搭配紅茶套餐88元），讓您品嚐酥脆豬排與香濃胡麻醬的絕妙搭配，邀請您來摩斯漢堡享用早餐美味福堡，迎接福氣滿滿的一年！（早上10點30分前供應）

每到春節絕對不能錯過的期間限定商品「黃金地瓜薯」（55元），使用台灣在地台農57號蕃薯，口感鬆軟香甜，是款營養又美味的人氣點心（全時段供應）。今年再加碼推出「金魷魚薯餅組」（55元），將整塊飽滿的魷魚丁，裹上麵包粉油炸至金黃，Q彈鮮甜魷魚搭配摩斯經典方塊薯餅。

摩斯經典蒟蒻系飲品重磅回歸，選用冬季鮮甜草莓製成期間限定飲品「草莓蒟蒻茶歐蕾」（85元），與台灣在地濃郁黑糖製成的「黑糖蒟蒻茶歐蕾」（85元），以全手工煮製無糖紅茶為基底，分別搭配嚴選草莓果漿和台灣在地黑糖糖漿，與茶香、牛奶香完美融合，另添加摩斯經典Q彈蒟蒻球，層次豐富，口感體驗再升級。

摩斯甜點則推出新口味「水蜜桃蒟蒻」（40元）以水蜜桃果汁為基底，香氣濃郁，口感清甜爽口，逢年過節聚餐時品嚐，讓您甜甜蜜蜜過好年。即日起至2／28（日）前，另有台灣米系列禮盒、歐式經典磅蛋糕禮盒等。

(工商 )