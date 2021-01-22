【中天】6/22懷疑劈腿！女殺同居女友 伴屍還上臉書

2012年6月，新竹縣發生一起情殺命案，新竹科學園區高姓女作業員，與已婚的羅姓女友同居，因懷疑羅女劈腿男同事，竟趁其洗澡時，持水果刀瘋狂砍殺233刀致死，行兇後還打電話通知羅女丈夫以及疑似「小王」的男同事。一審、二審皆依殺人罪判高女無期徒刑，全案上訴最高法院審理中。

回顧整起案件，當時27歲的羅女已婚育有小孩的，和丈夫分居後，2011年7月間與30歲的女同事高女發生情愫，隨後就在新竹縣寶山鄉租屋同居。

2012年6月中旬，高女發現羅和一名男同事交往密切，懷疑遭到背叛，不時質問羅女，雙方多次發生爭吵。一週後，高女趁著羅女洗澡時，偷看對方手機，發現羅和男同事的曖昧簡訊及通聯紀錄；高氣急敗壞，立即拿手機衝進浴室，要求羅女解釋簡訊內容。

羅女不置可否且默不作聲，高認為對方默認確有此事，隨即勃然大怒，拿起浴室置物架上的水果刀，朝羅女猛刺，2人發生激烈拉扯，互搶水果刀。

羅不斷哀求高女原諒，並大呼喊「救命」欲逃跑，但殺紅眼的高女不為所動，兩人繼續在房內拉扯，期間原本的水果刀掉落，高女又從冰箱取出另一把水果刀繼續猛刺，直到羅因失血過多，倒臥地板，高仍不罷手，仍持刀狂砍，直到對方斷氣為止。

江姓鄰居聽到呼救聲，急忙請房東用備用鑰匙打開房門，驚見被砍殺倒在血泊中的羅女，房東立即報警，當場逮獲行凶的高女，但羅女因被刺233刀，致血胸、失血過多，休克死亡。

高女狂砍羅女後，還打電話通知羅女丈夫及疑似「小王」的男同事，通知他們自己殺害羅女，並用IPAD上網，在臉書上留言。

高女被依殺人罪起訴，一審、二審皆判決無期徒刑；二審判決出爐後，高女從被告席轉身，走向法庭後方的旁聽席，欲向死者的姊姊致歉，但遭法警制止；羅的姊姊見狀，不願接受高的道歉，只冷冷地說：「法官應判死，國家為何還要養這種人」。

被法警還押的過程中，媒體詢問是否要向家屬道歉，高女情緒失控淚崩，跪地痛哭，直說對不起，希望死者家屬能夠原諒她。

高院合議庭所以讓高女逃過一死，除了考量她成長背景及犯罪動機外，在法律程序上，由於高女一審遭判處無期徒刑，因檢方未提上訴，僅高喻軒為其訴訟利益提起上訴，請求高院輕判，基於「上訴不利益變更禁止原則」，高院依法不得將她改判更重的刑度死刑。目前全案上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)