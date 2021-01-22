大陸女歌手那英出道23年，無論是唱片銷量或是各大獎項都拿到手軟，超強歌唱實力讓她在華語樂壇地位非凡，先前更是許多歌唱節目的評審老師；近期那英受邀參加話題不斷的選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季，以參賽者而非導師身分出演就已造成轟動，第一集她和張馨予、李菲兒碰面，居然問她們是誰，一臉不認識的模樣意外掀起熱議。

大陸熱門節目《乘風破浪的姐姐》第一季開播後討論聲浪不斷，從未開播到選出女團「X-SISTER」都受到矚目，近期第二季從籌備就爭議不斷，像是張柏芝和阿嬌（鍾欣潼）可能世紀同台、黃曉明和前女友李菲兒在節目中有互動，及導師等級的參賽者那英等等，都讓觀眾更加期待，甚至認為會比第一季更精彩。

在《乘風破浪的姐姐》第二季一開始，那英、李菲兒和張馨予3人打招呼，才知道那英不知道她們是誰。(圖/ 摘自芒果tv微博)

李菲兒（圖左）和張馨予（圖右）遇到那英沒被認出身分，也得畢恭畢敬。(圖/ 摘自張馨予微博、李菲兒微博)

今（22）日《乘風破浪的姐姐》第二季開播，第一集從30位參賽女明星碰面就狀況不少，其中那英和張馨予、李菲兒3人的互動，更瞬間登上微博熱搜；節目中3人碰面打招呼時，張馨予和李菲兒看到大前輩那英立刻走上前打招呼，沒想到那英直接回應，「妳們倆誰？」，讓場面一度尷尬，兩人愣了一下也趕緊自我介紹。

張馨予拍過許多古裝劇又嫁給軍人何捷，所以有了「最美軍嫂」的封號；而李菲兒是男星黃曉明的前女友，當年有一說兩人分手是因為Angelababy介入。張馨予和李菲兒算是有名氣，所以那英在節目上的表現掀起討論，網友也有不同見解，「那姐是耿直girl，不認識就是不認識嘛」、「講話的方式真讓人喜歡不起來」、「這不認識也很正常啊，不問是誰，難道還要裝成認識嗎？」、「別人這樣說可能是故意的或是耍大牌，但是換到那英身上，只能說正常操作」。

(中時新聞網)