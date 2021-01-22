美國新任總統拜登在就職演說中強調，將擊倒政治極端主義、白人至上主義和本土恐怖主義，顯示其執政方向將與前總統川普大相逕庭，對立許久的美中關係也將迎來轉機。港媒評論指出，從台灣駐美代表蕭美琴出席拜登就職大典，總統蔡英文低調的回應，以及民進黨內鷹派發言的克制，可見蔡政府在「靠山倒了」之後，正在小心謹慎中力求轉變。

香港媒體《中評社》今日評論指出，蕭美琴首度受邀出席拜登就職大典，綠營興高采烈稱是台美斷交42年來的首度，是重大突破也形同美國承認蕭的「大使」身分，蔡英文21日則在臉書發文，稱是籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」所邀約，並未提及是由「拜登團隊」所邀。

評論直言，蔡英文此舉顯示了她的謹慎，畢竟出席拜登就職大典，誰邀請的關係很大；若是由拜登團隊所邀，就有挑戰「一個中國」的疑慮，台灣過度炒作會激起中國大陸嚴防台美關係「川普化」的決心，也會讓台美關係起手式就先蒙塵，也恐讓拜登政府認為台灣是「麻煩製造者」。

針對蔡英文的態度，評論分析，在台美關係與兩岸關係盤整的現下，民進黨內部也正積極尋求轉向，以防拜登日後推出兩岸新方案來改善三方關係，蔡政府的毫無準備與冒進，將會被拜登「甩出車外」，這點也能從近期民進黨內鷹派，如副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等人發言收斂看出。評論更從諸多跡象認為，蔡政府並不會像前總統陳水扁政府那樣推正名公投遭美國抵制，若黨內過於激昂，蔡還會適時出來踩煞車；可見，過去川普執政那4年的美台「瘋狂抗中派對」已然結束了。

(中時新聞網)