法官協會改選理事長 最高法院副發言人沈揚仁擔任 16:082021/01/22 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華民國法官協會今召開理監事會議，由沈揚仁法官出任第14屆理事長，法官協會的發言人職務由林恆吉擔任。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華民國法官協會今召開理監事會議，由沈揚仁法官出任第14屆理事長，法官協會的發言人職務由林恆吉擔任。 沈揚仁法官，司法官訓練所第28期結訓，曾任台南地方法院法官、行政庭長兼發言人，司法院人審會委員，台南高分院法官、庭長兼發言人，目前為最高法院法官兼刑事副發言人，審判與行政經驗俱豐。 新北女檢察官屢罵律師白目 遭檢評會送懲戒 石木欽案外案揭司法內控失靈 陪審團協會要求許宗力道歉下台 (中時 ) #沈揚仁 #法官 #副發言人 #理事長 #發言人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年薪百萬海軍士官長 妻揮霍20年讓他戶頭剩60元氣到離婚 11:152021/01/22 社會 桃醫轉出72病患 專家直言成隱憂 04:102021/01/22 焦點要聞 熱門股－京鼎 需求強勁價量齊揚 04:102021/01/22 證券．權證 黃復興黨部開槍了 副主委怒轟自家人：別白白拋棄最強武器 08:482021/01/22 政治 陸2020年積體電路電路布局發證破萬件 年增近8成 15:592021/01/22 財經 普悠瑪受害家屬向賴清德提告 府：尊重調查 盼還原真相 13:382021/01/22 政治 蕭美琴應邀觀禮 彰顯台美關係提升 04:102021/01/22 焦點要聞 台灣森那美起亞接手商用車總代理 嘉樂寶汽車擔任KIA商用車總經銷 04:102021/01/22 產業特刊 白宮新發言人處女秀 一句話讓美媒全感動了 16:062021/01/21 國際 懲戒法院法官洪佳濱出面澄清 反遭罵翻 20:142021/01/21 社會 人物側寫－人稱「小花」 作風阿莎力 04:102021/01/21 財經要聞 社會熱門新聞 馬路豔遇？等紅燈被女騎士搭訕 下秒幻滅想死的心都有了 - 社會 國中女遭叔叔性侵後產生情愫 不滿占有慾太強竟公開戀情 - 社會 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 家長請全班手搖飲 遭導師暗槓送同事做公關氣炸 - 社會 網紅入住台南晶英「愛馬仕」遭竊？飯店力挺房務員 她再發文反擊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。