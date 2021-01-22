中華民國法官協會今召開理監事會議，由沈揚仁法官出任第14屆理事長，法官協會的發言人職務由林恆吉擔任。

沈揚仁法官，司法官訓練所第28期結訓，曾任台南地方法院法官、行政庭長兼發言人，司法院人審會委員，台南高分院法官、庭長兼發言人，目前為最高法院法官兼刑事副發言人，審判與行政經驗俱豐。

(中時 )