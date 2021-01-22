碩網資訊22日申請登錄興櫃股票 16:102021/01/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日表示，碩網資訊（7547）已在22日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，碩網資訊成立於1999年5月間，董事長為吳億盼，主要經營業務是資訊軟體服務銷售，送件時資本額為2億5,580萬元。碩網資訊2019年業績，營收1億5,300萬元，稅前盈餘2,354萬元，每股盈餘0.84元。 擴大營運觸角 攜手線下通路 政策撐 大陸內需基金續漲 (工商 ) #碩網 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 #資料顯示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺宏建交80周年 華碩連6年捐助友邦推動數位轉型 15:202021/01/22 財經 戰略新板領航 生醫產業籌資開新局 04:102021/01/22 產業特刊 臺灣生技期貨 美許可交易 04:102021/01/22 證券．權證 空汙好發季 環保單位聯合應變 17:222021/01/22 財經 漁船老舊改建惹議 航港局、漁業署將南下與漁民對談 03:162021/01/22 寶島 《電腦設備》臺宏建交80周年 資策會＆華碩助友邦數位轉型 11:422021/01/22 財經 《傳產》台中工業地熱潮 產業最愛這3區 15:062021/01/22 財經 創櫃板再添生力軍 美勢科技2/20登錄前籌資 10:442021/01/22 財經 《盤中解析》權值股壓盤守萬六 櫃買市場續旺 11:592021/01/22 財經 發大財2.0 這裡連股王大立光也搶進 19:262021/01/22 房市新訊 《商情》漲多回檔 國內廢鋼再調降300元 10:342021/01/22 財經 財經熱門新聞 車用晶片荒 傳歐美不想給大陸 跨國廠只能2選1 - 財經 《其他電子》鴻海獲利前景看俏 外資按讚喊上150元 - 財經 - 時報資訊 防疫保單搶爆 台產急宣布：下周一下午5點停售 - 財經 - 工商 失守3字頭 股王地位危險 大立光3大困境難解 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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