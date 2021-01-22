櫃買中心22日表示，碩網資訊（7547）已在22日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，碩網資訊成立於1999年5月間，董事長為吳億盼，主要經營業務是資訊軟體服務銷售，送件時資本額為2億5,580萬元。碩網資訊2019年業績，營收1億5,300萬元，稅前盈餘2,354萬元，每股盈餘0.84元。

(工商 )