櫃買中心22日表示，碩網資訊（7547）已在22日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，碩網資訊成立於1999年5月間，董事長為吳億盼，主要經營業務是資訊軟體服務銷售，送件時資本額為2億5,580萬元。碩網資訊2019年業績，營收1億5,300萬元，稅前盈餘2,354萬元，每股盈餘0.84元。

擴大營運觸角 攜手線下通路
政策撐 大陸內需基金續漲

(工商 )

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