防疫當前，針對在家圍爐的家庭，台北寒舍艾美酒店即日起至2月8日推出「小家庭外帶團圓宴」，主廚於除夕及初二兩天新鮮現做佳餚，豪華美味每組8,888元，適合6人共同享用，預購者可於2月11日除夕當天的中午11點或下午2點，或於2月13日初二上午10點至三樓宴會廳現場取貨。

台北寒舍艾美酒店「小家庭外帶團圓宴」，標榜以頂級龍蝦、鮑魚與白鯧魚等海鮮入饌，並有花膠、米糕等應景菜單，每組再加碼贈送箔金奶黃流沙包6顆。

台北寒舍艾美酒店宴會廳首次推出「小家庭外帶團圓宴」，由中餐行政主廚吳銘儒精心規劃各式吉祥佳餚，包含牛轉乾坤迎新春的開胃前菜組「琥珀牛筋海蜇花、雙醬海南雞、鎮江醋腩排、黃金泡菜」，寓意招財進寶，吉祥如意的「薑蔥吉品鮑伴花菇」，象徵富貴澎派、氣勢驚人的「古早料蔥蒜鮮露煎封龍蝦」，年年有餘「雙冬燒肉燴酥炸白鯧魚」，採用粵式經典柱候醬乾燒年節必吃的白鯧魚，佐以冬筍、花菇，口感層次豐富，祝賀年年高升的「芋香金沙米糕」，同時並有「鮮參棗杞白湯全雞燉花膠」暖心湯品。

(工商 )